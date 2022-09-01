عمّان 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسافتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2022، بمشاركة أكثر من 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من 20 دولة بشكل مباشر.وتشتمل فعاليات الدورة ال21 للمعرض على برنامج ثقافي منوع تتوزع بين ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، إضافة إلى برنامج ثقافي خاص بضيف شرف المعرض لهذا العام دولة الكويت، كما تم تخصيص قاعة لأدب الأطفال لأول مرة في معرض عمان الدولي للكتاب من أجل تنمية حب القراءة والمطالعة لدى الأطفال.وتحل دولة الكويت ضيف شرف على المعرض بوفد رسمي رفيع المستوى، يضم عددا من الأدباء والروائيين والباحثين الكويتيين يشاركون ببرنامج ثقافي مميز يتنوع ما بين ندوات وأمسيات فنية وموسيقية ومعرض صور.// انتهى //17:19ت م0136