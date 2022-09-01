الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسرأس معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة اليوم, في مقر الهيئة بالرياض، بحضور المحافظ المكلف محمد بن عبد العزيز العبدالجبار، وأعضاء المجلس.واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها متابعة قرارات وتوجيهات المجلس السابقة، وعرض إنجازات الهيئة خلال العام الحالي، ومناقشة أبرز المستجدات حيال تنفيذ أولويات الهيئة لعام 2022م، والتقرير الدوري لقضايا المعالجات التجارية، وإعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.كما اطلع المجلس على نتائج المؤتمر الوزاري الـ (12) لمنظمة التجارة العالمية وحزمة المخرجات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، كما ناقش المجلس عددًا من التقارير والعروض المدرجة على جدول أعماله.يذكر أن الهيئة تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني، كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة من (14) عضوًا يمثلون مختلف الجهات الحكومية، وأربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة.// انتهى //17:57ت م0145