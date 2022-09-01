الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستُنظّم هيئة فنون الطهي الأحد المقبل، لقاءً مفتوحاً بعنوان "مفهوم من المزرعة إلى المائدة"، ويحل ضيفاً على اللقاء صاحب السمو الأمير الدكتور مشاري بن تركي المختص في البيئة والزراعة، إلى جانب حضور المختصين والممارسين لفنون الطهي وأصحاب المزارع في المملكة.ويُناقش اللقاء العديد من المحاور أهمها؛ تقديم نبذة عن مفهوم من المزرعة إلى المائدة، وسبل دعم المزارعين المحليين من خلال تقديم منتجاتهم الزراعية إلى المطاعم، وأبرز الفرص المتاحة لهم، إلى جانب وضع الحلول لأبرز التحديات التي قد تواجههم.يأتي هذا اللقاء كتاسع اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة فنون الطهي على تنظيمها، للنهوض بالقطاع وتطويره، ودعم جميع المختصين والممارسين لأعماله.// انتهى //17:58ت م0146