الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسجمع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، نخبة من الشركات المعنية بمعدات الرحلات والتخييم والكشتات من سيارات دفع رباعي، وخيام، وكل مستلزمات الصقور، وما تحتاجه رحلات الصيد داخل المملكة وخارجها تحت سقف واحد، في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال الرياض).ويعرف المعرض زواره من صقارين وهواة ومهتمين على آخر الابتكارات في عالم مستلزمات الصيد والمقناص والتخييم، وكل ما يتعلق بسيارات الصيد من إضافات تطالها بالكامل، وعلى سبيل المثال لا الحصر تصاميم صناديق السيارات ومواءمتها لاحتياجات الصقارين، وتلقي كل الاقتراحات والأفكار، ومعالجة العيوب وإكمال جوانب التقصير.ويأخذ المعرض زواره من كل أفراد العائلة في رحلة إلى عالم الصقور والصيد، وغرس الإرث الأصيل في نفوس الأجيال القادمة، وإكسابهم المعرفة لكل ما يتعلق بالصقر، مما يتسنى للعائلة قضاء وقت مليء بالمعرفة والبهجة هادفاً إلى جمع كل ما يبرز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية ترفيهية تحت سقف واحد وعبر آلية دخول سلسة ومرنة.يُشار إلى أن المعرض يستقبل زواره حتى السبت المقبل، من الساعة الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة مساءً، مشتملاً على العديد من المفاجآت والفعاليات المنوعة.// انتهى//18:07ت م0150