أبها 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأنهى اليوم الفريق الميداني المشترك من المركز الوطني للغطاء النباتي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية بالمملكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة , جولة في منطقة عسير , بهدف مكافحة تصحر الأراضي وإنجراف التربة في الأودية ومكافحة زحف الرمال وتعزيز المكافحة وتطوير المعلومات المعرفية .وزار الفريق عدة مواقع تابعة لفرع الوزارة بعسير منها مدينة أبها و محافظات محايل عسير والمجاردة وبلقرن ، تم خلالها الوقوف على عدد من الأماكن المستهدفة مثل وادي ضلع وعتود ، وادي "حلي" في محايل ، وادي "يبه" في المجاردة و وادي "تبالة" في بلقرن.وعمل فريق البعثة على إنشاء آلية تنسيق لأنشطة مكافحة تدهور الأراضي والتصحر من خلال جمع البيانات والتقارير والخرائط التاريخية الحالية وتحديد التقنيات المستخدمة، واستعراض القدرات الحالية في المكافحة.كما زار الفريق محطة البذور والتقاوي والشتلات بأبها ومركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية ومزرعة لأحد المواطنين , حيث تضمن الفريق استشاريين ومهندسين متخصصين في المحاصيل الزراعية والإكثار.// انتهى //18:19ت م0152