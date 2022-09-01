الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسوقعت هيئة الأزياء مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، للتعاون المشترك في تسخير التقنية والأبحاث العلمية لتطوير قطاع الأزياء بالمملكة، وتمكين طلاب الجامعات والمواهب المحلية في علم النسيج وقطاع الأزياء، وذلك بمقر وزارة الثقافة في الدرعية، بحضور رئيس الهيئة التنفيذي باراك شاكماك، ونائب رئيس الجامعة للابتكار الدكتور كيفن كولن.وتضمنت المذكرة مجالات للتعاون المشترك بين الطرفين، في بحث إمكانية تطوير وتنفيذ برامج ريادة الأعمال، وتوطين المهارات ذات العلاقة، ومبادرات البحث والابتكار في مجال المواد والأزياء وعلم النسيج، وإمكانية إنشاء مركز أبحاث محلي ضمن مركز الأبحاث والتكنولوجيا بالجامعة؛ لابتكار وتطوير حلول وتقنيات مستدامة في علم النسيج، وكذلك قطاع الأزياء في المملكة، على أن تقوم الهيئة بتوظيف واستقطاب شركات وخبرات محلية وعالمية للعمل في المركز.كما تضمنت المذكرة إمكانية قيام هيئة الأزياء بتوفير الموارد والدعم اللوجستي لدعم التقنيات الناشئة لذوي العلاقة من المنشآت الصغيرة، والشركات المحلية والعالمية التي تقدم تقنيات الاستدامة، والأنسجة الذكية، والملبوسات التقنية، إضافةً إلى التعاون على تقديم التدريب، وفرص التوظيف للشباب السعودي في قطاع الأزياء، والعمل المشترك بين الهيئة والجامعة في تقديم فرص تعاون لطلاب الجامعات المحلية في هذا القطاع.يأتي ذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها هيئة الأزياء في تضافر الجهود مع المؤسسات التعليمية في المملكة، بهدف تطوير المواهب السعودية في مجال الأزياء، وإكسابهم خبرات عالمية من خلال التدريب والتعليم في أفضل المنشآت التعليمية المتخصصة في المجال.// انتهى //18:49ت م0154