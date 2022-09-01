الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساختتم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب)، اليوم، ورش عمل استمرت لمدة (5) أيام عن "الممارسة العملية لأعمال المراجعة الداخلية"، قدمها عدد من المختصين بالديوان لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالمديرية العامة للسجون.ويأتي تقديم ورش العمل لإدارات المراجعة في الأجهزة الحكومية في إطار التعاون المستمر والتكامل مع الأجهزة المشمولة برقابة الديوان، للإسهام في تحقيق جوانب المعرفة والجدارة لدى منسوبي المديرية العامة للسجون لتعزيز المهنية في ممارسة أعمال المراجعة الداخلية، بما يعزز ويدعم ممارسة المهنة في المملكة.// انتهى //18:50ت م0155