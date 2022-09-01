الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسخرجت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 46 متدربًا اجتازوا النسخة الأولى من برنامج أكاديمية التنظيمات الرقمية التدريبي عن "أساسيات التنظيم" بنجاح، والذي عُقد بالتعاون مع معهد السياسة التنظيمية في المملكة المتحدة Regulatory Policy Institute (RPI)، بحضور مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات "دورين بوغدان-مارتن" ومنسوبي الهيئة ، وممثلي الأكاديمية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.و تهدف هيئة الاتصالات إلى تأهيل القدرات الوطنية المتخصصة في التنظيمات الرقمية، وتحقيق التميز والنضج التنظيمي وتسريع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والارتقاء بجودة الخدمات المتنوعة المقدمة للمستفيدين.وتضمن البرنامج التدريبي تعريفًا بمبادئ وأساسيات التنظيم وأفضل ممارساته وكيفية مواجهة تحدياته، وتسليط الضوء على أحدث التجارب والممارسات في إدارة المخاطر التنظيمية، ومناقشة السياسات بحضور أكثر من 70 مختصًا في التنظيمات من 13 جهة حكومية وخاصة.وتسعى أكاديمية التنظيمات الرقمية عبر حزمة من البرامج المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات دولية رائدة، إلى تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في القطاع، عبر الارتقاء بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى آفاق جديدة، وتمكين تحول المملكة إلى منظم رقمي من المستوى الخامس الذي يُعد الأعلى حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.// انتهى //18:51ت م0157