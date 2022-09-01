الرياض05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسقدمت مجموعة stc 5290 جهاز حاسب آلي للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية ارتقاء، واستفاد من مخرجات المشروع 68 جهة ومنظمة في القطاع غير الربحي على مستوى المملكة؛ وذلك بهدف تمكين المنظمات غير الربحية.وتسعى مجموعة stc من خلال هذا المشروع إلى الإسهام في تنمية وتمكين المنظمات والأفراد الأكثر احتياجاً في القطاع غير الربحي، إدراكاً منها بأهمية توازن مسارات التنمية بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .وتلتزم المجموعة بإثراء حياة المجتمعات وخبراتهم من خلال توفير منتجات وخدمات اتصالات رقمية عالية الجودة والكفاءة، حيث عملت بشكل دوري على حصر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها الفائضة عن الحاجة وفحصها ومعالجتها فنياً وفق مسارين: إعادة التدوير والتخلص بطريقة آمنة بيئياً؛ وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى لصالح المستفيدين في الجهات التعليمية، والصحية، والخيرية، والاجتماعية.// انتهى //18:52ت م0158