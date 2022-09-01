الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستُطلق شركة التصنيف الإعلامية (MRC) خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022 , خدمة "تام" لقياس نسب مشاهدي التلفزيون في المملكة .واستعرضت الشركة خلال الاجتماع الذي عقدته على هامش أعمال المجلس الاستشاري لصناعة الإعلان في دبي برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المهندسة إسراء عسيري , آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع والجهود المبذولة لإطلاقه في الموعد المحدد، حيث استكملت الشركة عمليات التركيب والتدريب في أكثر من 2000 منزل في 24 مدينة على مستوى مناطق المملكة، وذلك قبل المدة المحددة للإطلاق بوقتٍ كافٍ، كما عُمِل مسح لحوالي 7000 منزل في المدن المستهدفة للتعرف على سلوك الجمهور والحصول على بيانات أكثر دقة، مما يُتيح استقطاب قاعدة عملاء عريضة ومميزة وكسب ثقة المستفيدين من الخدمة.وأكدت حرصها على تقديم قراءات وأرقام حقيقية ودقيقة تخدم صناعة الإعلام، وتدعم الإعلان الشفاف والواقعي الذي يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة مستقبلاً.وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع أن هذا المشروع الوطني يهدُف إلى تحقيق التوازن في دراسة نسبة المشاهدين في السعودية، والاستمرار بتأهيل الشريحة الحالية لضمان دقة الأرقام المقدمة، وتقديم قراءات صحيحة وشفافة لتحقيق الهدف الرئيس، وهو خلق سوق الإعلام والإعلان الجديد على أسس متينة وقيم تعزز الشفافية، وتساعد الشركات الإعلامية.وأضافت أن نجاح مشروع "تام" والغاية منه هي خدمة مقدمي خدمات البث التلفزيوني والناشرين الرقميين والوكالات الإعلامية والإعلانية المختلفة في اتخاذ القرارات المبنية على معلومات واضحة عن عملائهم واحتياجاتهم، كما أفادت أن الشركة استكملت عمليات التركيب حسب الأهداف المتفق عليها في 24 مدينة.وتشمل خطة عمل الشركة في المرحلة القادمة إضافة القسم التقني عدة مميزات دقيقة تدعم الجودة وتحقق أقصى فائدة للاستبيان، منها إضافة متوسط دخل الفرد، وطبيعة العمل، وعدد الساعات التي يقضيها الشخص لمشاهدة الدعاية وغيرها من المزايا الأخرى، أيضاً سيُتواصَل ويُتابَع بشكل دوري مع أكثر من 2,000 منزل انتُهِيَ من تركيب الخدمة فيها، على أن يمضي العمل بدقة ووتيرة متسارعة قبل الموعد المحدد للإطلاق.يُذكر أن مشروع "تام"، يعنى بقياس نسب مشاهدي التلفزيون، ويوفر مجموعة بيانات حول تعامل الجمهور مع وسائل الإعلام تعرف بالمقياس الذهبي، وقد صُمِّم البرنامج ليخدم مقدمي خدمات البث التلفزيوني والناشرين الرقميين والوكالات الإعلامية والإعلانية المختلفة، كما يدعم نظام "تام" الأهداف الأوسع لرؤية المملكة 2030 من خلال مساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على مراجعة قراراتهم الإستراتيجية وتمكين أصحاب المصلحة في الصناعة من الوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال نهج علمي وإحصائي.// انتهى //19:20ت م0162