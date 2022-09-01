القاهرة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسدعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز الجهود العربية الرامية إلى التعافي من جائحة "كوفيد-"19 وتداعيات الأزمة الأوكرانية والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.وشددت على أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة(110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري والتي انطلقت أعمالها اليوم برئاسة المغرب خلفًا لمصر أن مشروع جدول أعمال الدورة الحالية يأتي ليدعم التوجهات ويحقق المصلحة العليا للمواطن العربي بكافة فئاته، وبما يمكن أيضا من إعداد الكوادر العربية القادرة على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات المتلاحقة من حوله.وأبانت أن مشروع جدول أعمال الدورة الحالية يمس القضايا ذات الأولوية في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لاسيما فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، والنقل البحري، والاستثمار، والأمن الغذائي، تعزيز الجهود العربية الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد -19، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.من جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير ، بمخرجات المجلس في دورته السابقة والتي تعكس إيمان الدول العربية بأهمية وضع إطار قانوني واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق حركة النقل عبر الأراضي العربية، مشيراً إلى أن أهم هذه المخرجات تضمنت اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا الأمر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية.وبدوره أفاد سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير أحمد التازي، والتي عقدت الجلسة برئاسته أن الأزمة الأوكرانية خلقت حالة من الضبابية وعدم اليقين على الاقتصاد العالمي وأثرت بشكل ملموس على مسارات نمو الاقتصاد العربي، كما أسهمت اضطرابات سلاسل التجارة والتمويل العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة إلى أرقام قياسية في زيادة معدلات التضخم الذي أصبح يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من الدول العربية.وأوضح السفير التازي أن جدول الأعمال يحفل بالعديد من مشاريع القرارات والتوصيات وفي مقدمتها العمل المشترك لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19 وأمن الغذاء والطاقة بالإضافة إلى استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الاستثمار العربية وتسهيل نقل التكنولوجيا.// انتهى //19:29ت م0163