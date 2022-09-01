واشنطن 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً اليوم بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث أهمية نجاح المؤتمر السابع لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا والأمراض المنقولة، وبحثَا الالتزام المشترك بدعم الشعب الأفغاني خلال الأزمات الاقتصادية والإنسانية المستمرة في أفغانستان.// انتهى //19:33ت م0164