بشكيك 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جاباروف، اليوم, في العاصمة بيشكيك، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، ومسؤولين آخرين من الجانب القيرغيزي.ويأتي استقبال الرئيس خلال زيارة وفد الصندوق للجمهورية بهدف وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وتوسعة مستشفى طوارئ الأطفال العام في العاصمة بشكيك، وافتتاح المدرسة الحكومية النموذجية الرابعة عشرة ضمن مشروع شامل لتشييد 30 مدرسة حكومية بمختلف المناطق في الجمهورية.وأعرب الرئيس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على دعمهما لجمهورية قيرغيزستان، كما ثمّن فخامته جهود الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية في الداخل القيرغيزي.ومن جانبه أكد المرشد أن هذا الدعم التنموي من الصندوق يأتي امتدادًا للتعاون الإنمائي بين الجانبين، الممتد على مدى أكثر من 10 أعوام، كما ناقشا خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الإنمائية التي يموّلها الصندوق في قيرغيزستان، لاسيما أن الصندوق يُعد الذراع التنموي لحكومة المملكة العربية السعودية.يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ تعاونه الإنمائي مع جمهورية قيرغيزستان منذ عام 2011م، وعلى مدى السنوات الماضية بلغ عدد المشروعات التي موّلها الصندوق في قيرغيزستان (8) مشروعات في عدة قطاعات، منها النقل والمواصلات، والتعليم، والصحة، والزراعة والبنية التحتية والمياه، بمبلغ إجمالي قدره (200) مليون دولار، إضافة إلى تقديم منحة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة (3.8) ملايين دولار، والتي يديرها الصندوق السعودي للتنمية، بهدف تجهيز عدد من المراكز الطبية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //19:55ت م0166