الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واستنطلقُ يوم غدٍ الفعالية الدولية للطائرات الورقية بنادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، وهي إحدى الفعاليات المصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وتستمر الفعالية طيلة يومين.وتشتمل الفعالية على عروض متعددة؛ بدايةً من عروض الطائرات الورقية التي يشارك فيها أهم وأبرز لاعبي الطيران الورقي في العالم، وتضم مسابقة أجمل تصميم للطائرة الورقية، ومسابقة أكثر مدة بقاء بالهواء، وصولاً إلى مسابقة أجمل عرض لتحريك الطائرة على نغمات موسيقية.وخصص المعرض جوائز للفائزين بمسابقات الطائرات الورقية الدولية، إذ توزع 4 جوائز بمعدل جائزتين يومياً، على الفائزين بمسابقتي أجمل تصميم وأكثر مدة بقاء للطائرة في الهواء.وسيكون التسجيل في متناول الراغبين بالمشاركة من خلال الجناح الخاص بالفعالية داخل المعرض، علاوةً على إمكانية التسجيل في ورش العمل الخاصة بصناعة الطائرات الورقية المستمرة خلال أيام المعرض في منطقة الفنون.ويتطلع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2022 إلى استقطاب عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بالأنشطة الفنية والثقافية والتراثية، حيث يتضمن متحفاً مخصصاً لتثقيف الجمهور حول تاريخ الصقور، ومنطقة للفنون والرسم والخط العربي.//انتهى//20:22ت م0170