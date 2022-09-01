حائل 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر سوق التمور في المنطقة التجارية اليوم، حفلَ مهرجان التمور بالمنطقة، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ويستمر 15يوماً، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وتجوَّل في أرجاء السوق، واطلع على منتجات المزارعين وأركان الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في المعرض المصاحب للفعاليات، مشاهداً عددًا من الفقرات التي قُدِّمَت ومنها نموذج عملية الحراج على عدد من أنواع التمور التي تشتهر بها المنطقة.واستمع سموُّه لشرح عن المهرجان وأهداف قدَّمه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل الدكتور فهد بن معيض الحسني التي تشمل العملَ على زيادة فرص استثمار المزارعين في المنطقة لمنتجات التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للسوق عالمياً وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور ، مؤكداً أن المهرجان يشهد إقبالًا غير مسبوق بالمنطقة، لا سيما أن حائل تضمُّ ما يقارب مليوني نخلة منتجة متنوعة الأصناف.و نوَّه سموُّ أمير منطقة حائل في نهاية جولة في سوق التمور الرئيسي في حائل بدعم القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة على تحويل الميز النسبية في المنطقة إلى منتجات اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني في المملكة التي تعدُّ قارة بمساحتها وأهميتها وأهمية أمنها الغذائي وتنويع مصادر الدخل للأفراد وللمجتمع وإحداث حراك اقتصادي فاعل في مختلف المجالات، مشيداً بجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، معرباً عن شكره للقائمين عليه وعلى تنظيم هذا المهرجان وجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا بنجاحه، متطلعاً لمضاعفة هذه النجاحات واستمرارها خلال النسخ القادمة للمهرجان.// انتهى //20:33ت م0171