الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسإعداد: عبد الله السهيلتصوير: بسَّام المنيفتعالت أصداء أصوات الطلاب في الصباح الباكر بكل حماس ونشاط خلال عودتهم لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ، وسط منظومة تعليمية متكاملة لتحفيز أبناء هذا الوطن ورفع جودة كفاءتهم وفق أحدث الوسائل والتقنيات التربوية ومصادر التعلم الحديثة.وتجوَّلت عدسة "واس" اليوم في متوسطة ابن الحاجب بالرياض، التي استطاعت أن توفر بيئة تعليمية متطورة خصبة للطلاب، لإخراج جميع مواهبهم واستكشاف مهاراتهم، وسط أجواءٍ ملئت بالبهجة والسرور على محيا الطلاب.وأوضحَ مدير المدرسة حسين الفيفي، أن المدرسة توفر عدداً من الأنشطة التي تنمي الطالب في أثناء مرحلته التعليمية، كغرف "التطوع"التي تمنح الطالب فرصة مشاركته بأعمال التطوع، حيث أعدت المدرسة جماعة تطوعية تنظم دخول الطلاب عند البوابة، وتنظم حركة سير السيارات لتجنب أي ازدحام عند بوابة المدرسة، كما وفرت غرفة "الكشافة" بوجود مدرب معتمد يسخر جميع إمكانياته لدى الطلاب.ولفت الفيفي، إلى تجهيز المدرسة لمعملين "للذكاء الاصطناعي" وورشة لتصنيع الروبوتات، حيث أنتج روبوتاً كاملاً من أيدي طلاب المدرسة، مع توفير غرفة لصناعة قطع الغيار والقطع المحتاجة بدون الحاجة للشراء من الخارج، كما أنشأت المدرسة "فريقاً إعلامياً" مكوناً من طلابها يشاركون في الزيارات، ويقومون بتغطية الحدث وتصويره من دخول الزائر، وحين خروجه يعطى ذاكرة تخزين تحتوي على جميع تفاصيل هذه الزيارة، إضافةً إلى غرفة "الترفيه"التي تحوي عدداً من الألعاب حتى تكون بيئة المدرسة بيئة جاذبة تعليمية شيقة.وخلال جولة "واس"، عبَّر الطالب سامي المنصور عن فرحته بحلول العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق له ولزملائه بهذه المرحلة الجديدة، من جانبه أشار الطالب عمر الحربي إلى حسن استقبال المدرسة لهم، وتجهيزهم لمختلف الأنشطة التي تنمي روح الإبداع لديهم وتحمسهم لبذل المزيد، فيما بيَّن الطالب عبدالعزيز العتل أن حرص المعلمين وتنوع طرق الشرح لديهم يساعدهم على التعلم بطريقة إبداعية وممتعة وسهلة.// انتهى //20:52ت م0175