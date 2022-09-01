الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسينظم نادي الصقور السعودي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عند بُعد والروبوت (تحكم)، غداً ، فقرة استعراضية للطيران اللاسلكي ، يشارك فيها نخبة من الطيارين السعوديين، وذلك في سماء معرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ الذي ينظم في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).ويشارك الطيارون بخمس طائرات من نوع (الجت النفاثة وطائرات 3D محركات البنزين)، وتبدأ الفقرة في الساعة الخامسة مساءً، وتستمر لنحو 45 دقيقة.يذكر أن المعرض يستقبل زواره حتى السبت المقبل، وقدم منذ انطلاقه فعاليات متنوعة وشيقة، وأكثر من 25 جناحاً مختلفاً، من بينها جناح للأسلحة، وجناح للأطفال حمل اسم (صقار المستقبل)، ومتحف رقمي، وسوق محلي يعرض منتجات شعبية وتحف وحرف يدوية، ويقام بالتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي تشارك فيه أكثر من 40 مزرعة رائدة من أكثر من 17 دولة.// انتهى //20:52ت م0176