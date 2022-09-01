الرباط 5 صفر 1444 هـ الموافق 1 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على تراجع طفيف في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) استقراراً وصلت نسبته إلى 0.01 %، بـ12.127,17 نقطة.فقد انخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.09 % ليستقر عند 980,63 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.33 % مسجلاً 905,05 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 30,99 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629,39 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:00ت م0177