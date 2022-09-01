اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على تراجع طفيف
الخميس 1444/2/5 هـ الموافق 2022/09/01 م واس
الرباط 5 صفر 1444 هـ الموافق 1 سبتمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على تراجع طفيف في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) استقراراً وصلت نسبته إلى 0.01 %، بـ12.127,17 نقطة.
فقد انخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.09 % ليستقر عند 980,63 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.33 % مسجلاً 905,05 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 30,99 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629,39 مليار درهم مغربي.
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21:00ت م
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