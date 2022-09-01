بريدة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسحَقَّقَ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، فوزًا على نظيره الوحدة بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين - اليوم - على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي ".وسجل هدف الرائد الوحيد مهاجمه الروماني ألكساندرو ميتريتا عند الدقيقة 62، حيث نال الرائد بهذا الفوز أول ثلاث نقاط له في المسابقة، بينما يبقى الوحدة دون نقاط من جولتين.// انتهى //21:16ت م0180