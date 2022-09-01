جدة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساستقبل الأمين العام المساعد لشؤون العلوم والتكنولوجيا بمنظمة التعاون الإسلامي السفير أسكار علييف موسينوف، اليوم في مكتبه، مرشح الجمهورية التونسية لمنصب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات للمدة 2023 – 2026 الدكتور بلال الجموسي، ونائب المندوب الدائم للجمهورية التونسية غازي القريوي.واستعرض الدكتور الجموسي برنامجه لمدة المنصب، مؤكداً عزمه على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الدولي للاتصالات في حال فوزه بالمنصب.ويتضمن برنامج المرشح عدداً من الأولويات مثل توفير منصة محايدة ونزيهة ومتعاونة مع المنظمات الأخرى، وسد الفجوة في التقييس من أجل الإسهام بفعالية في تحقيق المساواة بين الموظفين والمندوبين، وغيرها من البنود.بدوره أشاد السفير موسينوف ببرنامج الدكتور الجموسي، متمنياً له التوفيق في سعيه للوصول إلى منصب مدير تقييس الاتصالات بالاتحا الدولي للاتصالات.يذكر أنه قد أورد ترشيح الدكتور الجموسي في الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، ويُعدُّ الجموسي المرشح الوحيد من الدول الأعضاء في المنظمة لهذا المنصب، وأول مدير لتقييس الاتصالات بالاتحاد من دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك منذ إنشائه.// انتهى //21:16ت م0181