صلالة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسنظَّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتقى السرد الخليجي في دورته الرابعة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، خلال المدة من 29- 31 أغسطس 2022م، في مدينة صلالة، بحضور وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي.وشاركَ في الملتقى جميع دول مجلس التعاون، و مجموعة من الكتّاب والأدباء من كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية العراق،إذْ وصل عدد المشاركين في الملتقى إلى ما يقارب 25 مشاركًا ما بين باحثين وأدباء ومتحدثين، وتضمَّن 17 ورقة عمل في مختلف المضامين.وهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل الثقافي وتأصيل فن السرد في الثقافة العربية وتعميق الشعور بمكانة فن السرد ودوره في الثقافة الوطنية والقومية وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى في المنطقة،وتعزيز التوجُّه للتعبير بها من خلال فن السرد بصفته أحد الفنون الرئيسية في الثقافة العربية تتخللها الجلسات الأدبية والمداخلات النقدية التي تعنى بفن السرد.ويأتي إقامة الملتقى تنفيذاً للإستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020-2030م ، وكذلك تنفيذاً للخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة المعتمدة من قبل أصحاب السموِّ والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس.// انتهى //21:17ت م0182