مكة المكرمة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساحتفلت جامعة أمِّ القُرى متمثِّلة في كُليَّة التَّمريض والكُليَّة التَّطبيقيَّة - اليوم - بتخرُّج (47) متدربة من برنامج فنِّي رعاية المرضى كأوَّل دفعة بجامعة أمِّ القُرى، الذي يعدُّ أحدَ أهم البرامج الأكاديميَّة الصِّحية المعتمدة من الهيئة السُّعوديَّة للتَّخصُّصات الصِّحيَّة ، بحضور عميدة كُليَّة التَّمريض الدُّكتورة فاطمة بنت جبر السُّلمي، ووكيلة الكُليَّة التَّطبيقيَّة لشطر الطَّالبات الدُّكتورة عزَّة بنونة، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التَّاريخية بالمدينة الجامعية بالعابديَّة .ويؤهل برنامج فنِّي رعاية المرضى خريجي الكُليَّات الصِّحيَّة للعمل كمساعدين لمختصي التَّمريض، من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسيَّة اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرِّعاية الصِّحيَّة، سواء مُراجعي العيادات الخارجيَّة أو المرضى المُنوَّمين.كما يُسهم فنِّي رعاية المرضى في مساعدة مختص التَّمريض في تقديم الرِّعاية الصِّحيَّة للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السَّريريَّة، وتدوين جميع البيانات الشَّخصيَّة والحيويَّة للمرضى في السِّجلات اليدوية المُحوْسَبة.// انتهى //21:32ت م0183