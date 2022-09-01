الدمام 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية الدورة الرابعة للإنقاذ والسلامة المائية للرجال،التي أُقيمت على مسبح وزارة الرياضة في الدمام، واستمرت ستة أيام خلال المدة من 27 أغسطس حتى 1 سبتمبر الجاري، بمشاركة 13 متدرباً بواقع 50 ساعة تدريبة نظرية وعملية.وتأتي الدورة في إطار برامج الاتحاد لتأهيل وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة في المسابح والشواطئ، التي يسعى الاتحاد من خلالها إلى رفع مستوي الوعي لدي المجتمع من خلال نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة المائية والحد من ظاهرة الغرق.ومنحت الدورة - التي يشرف عليها مدربون دوليون بقيادة المحاضر رامي الخرمي ويساعده علي المنسف- المشاركين شهادات تدريبية معتمدة من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة وصالحة لمدة سنتين.من جانب آخر وقَّع الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي للتعاون المشترك بين الجهتين لجميع البرامج والفعاليات والأنشطة المائية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة الإنقاذ والسلامة المائية في المجتمع.// انتهى //22:34ت م0185