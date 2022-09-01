الطائف 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسنظم نادي سباقات الخيل - اليوم - حفله الـ 31 لسباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي: الفرس وهبة الرحمن للأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والفرس اشتهار للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس هاتي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والجواد الزهلول لأبناء سالم علي آل علي، والفرس ضحوك الخالدية لاسطبلات الخالدية، و الفرس بنت البديعة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والجواد الأحص لسلمان فيصل العضياني، والفرس أكيدة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.ويقام غداً الحفل السباقي الـ 32 ويتضمن ثمانية أشواط متنوعة منها شوطي الإنتاج محلي تكافؤ 0 - 75، والخيل العربية مفتوح الدرجات.// انتهى //22:51ت م0187