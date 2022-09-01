الطائف 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسحققت البكرة "متعبة" للمالك محمد الشلوي المركز الأول في الشوط المسائي الخامس وكذلك لقب الأسرع توقيتا ب 9:52,140 دقائق على مسافة 6 كم ، وذلك ضمن سباقات الثنايا النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 .وجاءت نتائج الفائزين بالمركز الأولى في بقية الأشواط الأخرى كالتالي: "مليار" لـ حمود عبدالله البلوي، "مياس" لـ عبدالعزيز عماش العنزي، "مبشرة" لـ عاطف عطية القرشي، "عز الجيش" لـ سفر عقاب الشريف، "ولد مبلش" لـ علي ربيع العجمي، "توافيق" لـ ماجد ناصر المكيرش، "قضاع" لـ حسين علي القرشي.// انتهى //23:01ت م0190