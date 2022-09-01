الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية انطلاق بطولة العرب للرياضات الإلكترونية (Arab Esports League) على مدار يومي 1 و2 سبتمبر، بمشاركة اللاعبين واللاعبات مِن سبع عشرة دولة عربية في بطولتين منفصلتين للعُبتي TEKKEN 7 و VALORANT، ويشارك في رياضة (TEKKEN 7)الإلكترونية سبعة عشر منتخب مِن الرجال وتسع منتخبات مِن النساء بينما تضم لعبة (VALORANT) ثمانية دول مشاركة لكلا الجنسين.ويشارك في البطولة العديد من الدولة العربية وهم المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات ومصر ولبنان والكويت وفلسطين وعمان والصومال والجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق والأردن وجيبوتي، ويستضيف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية البطولة التي تقرر إقامتها في بوليفارد رياض سيتي في منطقة فوف للبطولات المجتمعية التي يقام بها البطولات المجتمعية لموسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالميًا.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية أن بطولة العرب ستكون نقطة فاصلة في مسيرة المنطقة في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث يسعى الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية إلى الإسهام في إيجاد المواهب العربية الشابة وأن تكون لديهم منصة تنافس احترافية تجعلهم ينطلقون منها لكبرى محافل الرياضات الإلكترونية الدولية.وأضاف: "أن باجتماع الاتحادات العربية في بطولة واحدة ستكون هناك العديد من الفرص التي يتم السعي إليها، وذلك بأن تكون الدول العربية مثالًا يحتذى به على مستوى العالم في الرياضات الإلكترونية".ولفت سموه النظر إلى المنطقة العربية لديها العديد من الأبطال الدوليين العرب الذين حققوا إنجازات عالمية، ويجري من خلال هذه البطولة السعي لأن يحتك اللاعبون العرب بأخوتهم لتطوير مهاراتهموأن يصبح العرب مستقبلًا أبطال العالم في جميع الرياضات الإلكترونية.// انتهى //23:18ت م0196