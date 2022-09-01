عام / تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة شحن
الخميس 1444/2/5 هـ الموافق 2022/09/01 م واس
إسطنبول 5 صفر 1444 هـ الموافق 1 سبتمبر 2022 م واس
علقت السلطات التركية اليوم حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر، أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
وأوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل اسم "لادي زهما" جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك.
وأكدت المديرية توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 متراً، وقالت:" عُلقت حركة السفن في المضيق".
//انتهى//
23:24ت م
0197