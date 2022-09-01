نيويورك 5 صفر 1444 هـ الموافق 1 سبتمبر 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعاً 11.85 نقطة، 0.30 %، إلى 3966.85 نقطة, وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بلغ 145.99 نقطة، 0.46 % إلى 31656.42 نقطة.وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً بمقدار 31.07 نقطة، 0.26 %، ليغلق عند 11785.13 نقطة.//انتهى//23:31ت م0198