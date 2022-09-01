عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس روسيا الاتحادية في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي
الجمعة 1444/2/6 هـ الموافق 2022/09/02 م واس
جدة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف.
وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء ".
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