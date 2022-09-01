جدة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".// انتهى //00:13ت م0002