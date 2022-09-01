الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسواصل فريق الشباب انتصاراته الكبيرة بعد فوزه على مستضيفه أبها 4-0 ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.وافتتح اللاعب كرستيان غوانكا أول أهداف المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة 25، وعند الدقيقة 39 استغل اللاعب سانتي مينا خطأ حارس أبها وسجل الهدف الثاني، وأضاف اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثالث عند الدقيقة 44، واختتم اللاعب هتان باهبري أهداف المباراة عند الدقيقة 90.ويستضيف فريق الشباب نظيره الطائي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة، فيما يواجه أبها نظيره الوحدة.// انتهى //00:14ت م0003