الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واستأهل منتخبا الجزائر واليمن إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية بعد تخطيهما في ربع النهائي تونس والسودان.فعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب الجزائر الفوز بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح أمام منتخب تونس، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.تقدم منتخب الجزائر أولاً عن طريق اللاعب محمد عبدالمجيب، بينما تعادل منتخب تونس بواسطة اللاعب أكرم الطوبي قبل الاحتكام لركلات الترجيح.وعلى ملعب مستغانم أيضاً، فاز منتخب اليمن بهدف دون رد أمام منتخب السودان، سجله اللاعب أنور الطريقي من ركلة جزاء ليقود زملاءه إلى المربع الذهبي.وتستكمل مرحلة دور الثمانية اليوم الجمعة بمباراتين، حيث تجمع الأولى بين منتخبي العراق والسعودية، والثانية بين منتخبي مصر والمغرب.// انتهى //00:53ت م0005