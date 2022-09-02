إسلام آباد 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجاوز حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان عن 1200 قتيلاً بينهم 400 طفلاً، وإعلان رئيس الوزراء شبهاز شريف عن منحة مالية أخرى لتكثيف أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة وإغاثة المتضررين بالفيضانات.واهتمت بتصنيف منظمة الصحة العالمية الفيضانات في باكستان على أنها أعلى حالة طوارئ من الدرجة الثالثة، ما يُنذر بخطر تفشي الأوبئة والأمراض المعدية الناجمة عن الفيضانات.وسلطات الضوء على ارتفاع معدل التضخم في باكستان إلى أعلى المستويات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تأثرت بالعديد من العوامل الإقليمية والدولية.وتطرقت صحف الجمعة في الشأن الإقليمي إلى الظروف الصعبة التي يمر بها سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في أفغانستان المجاورة، مع ضعف قدرة الحكومة الأفغانية على الاستجابة.وأشارت في الشأن الدولي إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي لقاحين مضادين لمتحور أوميكرون، ودخول أكثر من 20 مليون شخص في حجر صحي في مدينة شينغدو جنوب غربي الصين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد ـ 19.// انتهى //07:37ت م0014