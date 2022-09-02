ينبع 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسينظم كرسي القيم الأخلاقية (خُلق) التابع لكلية ينبع الصناعية بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية في ينبع مجموعة نوعية من البرامج التدريبية خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1444 هـ بمدينة ينبع الصناعية.وتهدف البرامج التدريبية هذا العام إلى إحياء سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في مكارم الأخلاق من خلال معالجة التحديات السلوكية والأخلاقية والاجتماعية بمدينة ينبع الصناعية.وأوضح المشرف على كرسي (خُلق) المهندس عمر بن عثمان الأندجاني أن الحضور للبرامج متاح لعموم الجمهور من الرجال والنساء مجاناً ويحصل الحضور على شهادة مجانية من كرسي خُلق، مشيرًا إلى أن البرامج تعقد أسبوعيًا في أيام الاثنين والثلاثاء ما عدا أيام الإجازات المطولة وفترات الاختبارات، ويقدمها نخبة مميزة من المدربين والمدربات المتمكنين.// انتهى //08:18ت م0015