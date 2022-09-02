المدينة المنورة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن سحب رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفقرة واليتمة وبدر والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء.// انتهى //08:29ت م0016