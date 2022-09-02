عام / "المركز الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1444/2/6 هـ الموافق 2022/09/02 م واس
المدينة المنورة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن سحب رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفقرة واليتمة وبدر والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء.
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