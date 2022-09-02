بغداد 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسقبضت قوات جهاز الأمن الوطني العراقي على 13 إرهابياً في محافظة كركوك.وأفاد جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس، أن وحدات من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت من القبض على تسعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية، مضيفًا أن قوة من الجهاز في ذات المحافظة ووفقاً للمذكرات القضائية تمكنت أيضًا من القبض على أربعة إرهابيين آخرين شاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية.وأشار البيان إلى أنه تمّ تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية.// انتهى //08:32ت م0017