رفحاء 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسسيّرت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، القافلة الطبية المتنقلة لمراكز وقرى محافظة رفحاء، التي تهدف إلى توسع نطاق تقديم الخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضحت صحة الشمالية أن القافلة تشمل حدق الجندة، ورغوة، وأعيوج، وقليب غنيم، والحدقة.وتحتوي القافلة الطبية التي تهدف إلى تقديم خدمة طبيبة متخصصة على مختبر طبي، وصيدلية، وطاقم تمريضي، وطبيب عام، وطبيب أطفال، وعيادة أسنان، إضافة إلى عدد من الخدمات.// انتهى //09:14ت م0018