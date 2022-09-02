القاهرة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي ويحسن من مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية.وأشارت إلى المباحثات التي أجرتها وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ جون كيري، وتناولت التعاون المشترك بين البلدين فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، لافتة النظر إلى الاشتباكات الدامية التي اندلعت وسط مدينة البصرة وأسفرت عن مقتل ٤ أشخاص.ونشرت إعلان الأسرى الفلسطينيون وقف إضراب جماعي عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات من بدئه، وذلك عقب تراجع إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي لأسرى المؤبدات.وأنبأت صحف القاهرة عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ٥ فلسطينيين من الضفة الغربية، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.// انتهى //09:15ت م0019