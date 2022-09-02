رفحاء 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واساستقبلت أقسام وعيادات مستشفى محافظة رفحاء المركزي أكثر من 58 ألف مراجع خلال النصف الأول من العام 2022م.وأوضحت صحة رفحاء أن عدد مراجعي الطوارئ بلغ 22848 مراجعًا، فيما بلغ مراجعي العيادات الخارجية 35168 مراجعًا، مشيرة إلى إجراء 29473 أشعة متنوعة للمرضى، و220526 فحصًا مخبريًّا، بينما بلغ عدد العمليات الجراحية 613 عملية، فيما بلغ رضا المستفيدين من الخدمات الصحية بالقطاع 80.04 في المئة.يُذكر أن مستشفى رفحاء المركزي تبلغ سعته السريرية 200 سرير، ويُعد من المنشآت الصحية المتخصصة في المحافظة.// انتهى //09:44ت م0020