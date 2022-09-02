الرباط 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن عودة أسعار المحروقات في المغرب إلى الارتفاع بشكل طفيف.وتطرقت إلى انطلاق أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة، لبحث الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستطرح على القمة العربية المقبلة المرتقبة بالجزائر.وتابعت صحف الجمعة التطورات في العراق، مبرزة أن الحياة عادت إلى طبيعتها رغم أن الأزمة السياسية لا زالت مستمرة.وتناقلت دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي، بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه.وتناولت صحف الرباط المناظرة الأخيرة التي جرت بلندن بين المرشحين المحافظين اللذين يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية المقبلة وسط توقعات بفوز وزير الخارجية ليز تراس بمنصب الرئاسة.وواصلت رصدها لمخلفات كارثة الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من باكستان حيث تواصل السلطات حشد كل الوسائل لإنقاذ ملايين المتضررين العالقين بالجبال.ونشرت صحف المغرب تحذير الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأن 6 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة.// انتهى //09:45ت م0021