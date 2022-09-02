تونس 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها بالمحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، معالأمين العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تناولت المفاوضات القائمة بين الحكومة ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل.وأوردت في السياق تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، وصف خلالها جلسة اليوم، بين الاتحاد العامّ التّونسي للشّغل والحكومة بالمفصلية والحاسمة للتوصّل إلى اتفاق بخصوص الملفات الاجتماعية العالقة.وأخبرت صحف الجمعة عن إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتريتش، مجلس الأمن الدولي قراره بتعيين السنغالي عبد الله باثيلي ممثلاً خاصًا ومبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا.وتطرقت في شان آخر إلى مصادقة مجلس الأمن الدولي، على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لمدة عام إضافي.وتناولت صحف تونس جنوح سفينة شحن تحمل 3 آلاف طن من الذرة من أوكرانيا، في مضيق البوسفور التركي، وإعلان أحد المعاهد الصحية في أسبانيا عن وفاة أكثر من 4600 شخص بسبب موجات الحر المرتفعة التي تتعرض لها أسبانيا خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو إلى 30 أغسطس.// انتهى //09:56ت م0022