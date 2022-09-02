الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأعلنت جمعية رعاية الطفولة بالرياض عن بدء التسجيل في برنامج "تثقيف الأم والطفل" الذي يستهدف الأمهات والمعنيات برعاية الطفل في مختلف مناطق المملكة، تزامناً مع استقبال العام الدراسي الجديد, ولمدة 25 أسبوعاً بواقع لقاء واحد اسبوعياً مدته 3 ساعات.ويهدف البرنامج إلى تمكين الأم والقائمات على تربية الطفل من أداء أدوارهن بفعالية أكبر بما يوفر للطفل حياة آمنة في بيئة داعمة.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يتكون من جزئين الأول "دعم الأم" ويهدف إلى تمكين الأم والمعنيات برعاية الطفل من أداء أدوارهن بشكل أكثر فعالية، والثاني "برنامج التدريب المعرفي" ويسعى إلى إكساب الطفل المهارات المعرفية الأساسية للتعلم التي تسبق دخوله المدرسة ويقتصر تطبيقه على الأمهات اللاتي لديهن أطفال في سن الخامسة، حيث تُدرّب الأمهات على أفضل الأساليب لإكساب الطفل تلك المهارات.يذكر أن الجمعية تقدم برنامج تثقيف الأم والطفل بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة، ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون لدى الأم أطفال من عمر "3 - 9" سنوات، والالتزام بالحضور مدة البرنامج.// انتهى //10:29ت م0023