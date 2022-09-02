سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده
الجمعة 1444/2/6 هـ الموافق 2022/09/02 م واس
جدة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين شوان فوك، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
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11:39ت م
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