جدة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين شوان فوك، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:39ت م0024