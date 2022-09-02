جدة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين شوان فوك، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:39ت م0025