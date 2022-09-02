إسلام آباد 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واساتفقت باكستان وأفغانستان على بذل جهود مشتركة لتعزيز عملية التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية بين البلدين.جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين مسؤولين من البلدين عند معبر "طورخم" الحدودي، ركز على مناقشة التحديات التي تحول دون سلاسة حركة تنقل شاحنات البضائع بين البلدين، بما في ذلك الجوانب الأمنية والتعريفات الجمركية.واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لتسهيل عملية التبادل التجاري.// انتهى //12:28ت م0029