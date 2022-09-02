طرابلس 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسوقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في العاصمة المالطية فاليتا، اتفاقيتي تعاون بين البلدين.ونصت الاتفاقيتان وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، على التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، وكذلك تفعيل عمل اللجنة الليبية المالطية المشتركة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.// انتهى //12:41ت م0030