طرابلس 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسرحّلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، أكثر من 100 طالب لجوء إلى جمهورية رواندا.وأفادت المفوضية في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الليبية أن من ضمن اللاجئين الذين جرى إجلاؤهم 38 طفلاً، مؤكدة أنهم سيحصلون على المأوى والمساعدة في مدينة غاشورا برواندا.وساعدت المفوضية السامية للاجئين 41 لاجئا على مغادرة ليبيا لإعادة توطينهم في النرويج، الأسبوع الحالي.// انتهى //12:43ت م0031