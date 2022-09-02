باماكو 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبدأت في العاصمة المالية باماكو، أعمال الدورة الـ 18 للجنة الثنائية الإستراتيجية المالية الجزائرية، برئاسة وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب ونظيره الجزائري، رمطان لعمامرة.وبحث الطرفان خلال أعمال هذه الدورة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، علاوة على قضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.// انتهى //13:04ت م0032