مقديشو 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واستمكنت قوات الجيش الصومالي من إحباط مخططات إرهابية لمليشيات الشباب الإرهابية في إقليم هيران، وذلك بعد نجاحها في تدمير ألغام أرضية زرعتها المليشيا على الطريق الرابط بين مدينة بلدوين وماتبان.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير العبوات الناسفة التي زرعتها المجموعة على الطريق بين بلدوين ومتعبان، مشيرة إلى أن قوات الجيش تمكنت من تفجير بعض الألغام، وأزالت أخرى، وذلك في خطوة لتطهير المكان من الخلايا الإرهابية التي اعتادت على إلحاق الضرر والأذى بالسكان المحليين في المناطق الريفية.// انتهى //13:05ت م0033