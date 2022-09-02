جنيف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسكثّفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهود الإغاثة في باكستان، وتعبئة الموارد والموظفين لتوسيع نطاق المساعدات في المناطق التي دمرتها الفيضانات، داعية المجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم للاستجابة في باكستان.وأوضح المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ماتيو سالتمارش أن حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات لا يمكن وصفه، حيث دمرت البنية التحتية لشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، ويعيش الكثيرون في العراء في انتظار الإغاثة، مبينًا أنه من خلال العمل مع سلطات إدارة الكوارث المحلية، تقوم المفوضية ببناء الخيام وتوزيع الأغطية والأدوات المنزلية في مقاطعتي خيبر باختونكوا وبلوشستان المتضررتين بشدة، ونقل مواد الإغاثة إلى إقليم السند الجنوبي.وأشار إلى أن المنظمة تخطط لمساعدة نحو ٥٠ ألف أسرة وتجري تقييمات سريعة للاحتياجات.// انتهى //13:17ت م0035